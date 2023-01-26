Rekabet Kurumu’ndan Vestel’e soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret AŞ'ye devrettiği iddiasını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan ön araştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Sonrasında bu karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 5 Ocak 2023 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğini yerine getirerek, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.