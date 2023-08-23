Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e 40 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, online satış sitesi Sahibinden'le ilgili kurumsal müşterilerinin farklı satış platformlarını kullanmalarını zorlaştırdığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı tamamladı. Siteye 40,15 milyon lira idari para cezası verildi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi."