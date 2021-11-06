Rekabet Kurumu'ndan Mey İçki'ye soruşturma

Rekabet Kurumu, optik ekipman şirketi EssilorLuxottica'ya soruşturma açılacağını duyurdu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, EssilorLuxottica S.A'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandığını ve şirkete soruşturma açılma kararı alındığını bildirdi.

Kurum, içki şirketi Mey İçki hakkında yürütülen ön araştırmanın da karara bağlandığını ve şirket hakkında soruşturma açılacağını açıkladı.