Rekabet Kurumu'ndan Coca Cola kararı

Rekabet Kurumu, Coca Cola hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı şirketten alınan taahhütler üzerine sonlandırdığını duyurdu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisiyle faaliyet gösteren Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'nin nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma süreci devam ederken ilgili mevzuat uyarınca, şirketin dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt süreci başlatılması için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Şirketin 2 Eylül'de bir taahhüt paketi sunduğunu bildiren Rekabet Kurumu, bu paketi "rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir" diye niteledi ve soruşturmayı sonlandırmaya karar verdiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu'nun yaptığı duyuruya göre, şirketten "Tek sözleşme yerine üç ayrı sözleşme", "İndirim, promosyon ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak", "Gazsız ürünlerde münhasırlık olamayacak", "Sözleşme süreleri 2 yılı geçemeyecek", "Dolabı olmayan rakip ürünlere yer verilecek", ​​​​​​"Alım şartlarına yeni düzenleme", "Bilgilendirme yükümlülüğü" gibi başlıklarda taahhüt alındı.