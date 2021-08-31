Rekabet Kurulu'ndan açıklama: Çimento soruşturması sürüyor

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen çimento sektörüyle ilgili kamuoyunda bazı eksik ve yanlış bilgiler yer aldığını belirterek, “Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor.” dedi.

Küle, Covid-19 sürecinde fiyatı artan temel ihtiyaç ürünlerine ilişkin soruşturmaların da gelecek aylarda karara bağlanacağını söyledi.

Kartel iddiaları

Çimento sektöründeki kartel iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle “Çimento sektörüne gelince, maalesef bazı eksik ve yanlış bilgiler var kamuoyunda. Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Gerek tarafların savunma haklarının etkin kullanılması gerekse de sağlıklı analizlerin yapılması adına biliyorsunuz soruşturma süreçleri sözlü savunma toplantısı ve nihai karara kadar gizli sürüyor” diye konuştu.

Küle, konuya ilişkin 20 Nisan 2021’de bir duyuru yayımladıklarını da söyledi, “Web sitemizden dileyen herkes bu duyuruya ulaşabilir ve dilediği bilgi ve belgeyi Kurumumuzla paylaşabilir.” dedi.

Tarımsal girdiler ve diğer bazı tüketici ürünleri ilgili bir soruşturmalarının da gündemlerinde olduğunu kaydeden Küle, “Yine Covid-19 sürecinde temel ihtiyaç ürünleri ve organize perakende başta olmak üzere, yoğun şikayetler sonucu başlatılan dosyalar da önümüzdeki aylarda nihai karara dönüşecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadesini kullandı.