Rekabet Kurulu Esenboğa Havalimanı’nın TAV’a devrini onayladı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre bazı devralma işlemleri onaylandı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanarak devredilmesine dair özelleştirme işlemi ile TAV Havalimanları Holding A.Ş. tarafından devralınmasına izin verildi.

Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu tarafından Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satışı işleminin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.

Turan Teknoloji A.Ş.’nin bir kısım hissesinin emisyon primli sermaye artırımı yoluyla Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu. (AA)