Tartışmalı Esenboğa Havalimanı ihalesini TAV aldı

Esenboğa Havalimanı'nın kiralama ihalesini açık arttırmada TAV Havalimanları Holding aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) Resmi Gazete’de 16 Kasım 2022’de yayımlanan ilanına göre Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla 20 Aralık 2022 günü ihale düzenleneceği açıklanmıştı.

İhale erkene çekilmişti

Hali hazırda TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen Esenboğa Havalimanı’nın işletme hakkı süresi Mayıs 2025’te bitiyordu. Ancak ihale tüm tepkilere ve itirazlara rağmen 2 buçuk sene öne çekilmişti.

Airport Haber’in aktardığına göre, ihaleye katılan Limak "sunmuş olduğu belgelerde son 5 yıllık dönem içerisinde 3 yıl boyunca havalimanı işletmediği ve ihale şartnamesinin istenilen şartlara uymadığı" gerekçesiyle ihaleden elendi.

Söz konusu karar DHMİ İhale Komisyonu tarafından şirket temsilcilerine okundu.

Cengiz Holding ise 410 milyon Euro + KDV teklif verirken TAV 420 milyon Euro + KDV teklif verdi. Ardından Cengiz Holding ihaleden çekildiğini belirtti ve ihaleyi TAV Havalimanları Holding’in kazandığı açıklandı.

DHMİ ihale tamamlandıktan sonra TAV'dan yeni artırım istedi. TAV 435 milyon Euro'ya çıktı. DHMİ 500 milyon Euro talep etti. TAV teklifini 475 milyon Euro'ya çıkarararak ihaleyi aldı.