Reisi'den Biden'a: İran sizin esaretinize düşmemeye kararlı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran'ı özgürleştireceğiz" şeklindeki sözlerine karşılık ülkesinin "ABD esaretine düşmemeye kararlı" olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Reisi, 1979'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin 43'üncü yıl dönümü nedeniyle Tahran'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

ABD Başkanı Biden'ın Kaliforniya eyaletindeki konuşmasında kullandığı ifadelere işaret eden Reisi, "Birkaç saat önce ABD Başkanı'nın belki de dikkati dağıldığı için bir açıklama yaptığını öğrendim. 'İran'ı özgürleştirmeyi hedefliyoruz' dedi. İran, 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esaretinize düşmemeye kararlıdır" dedi.

Protestocuları 'aldatılmış kişiler' ve 'hainler' diye niteledi

Konuşmasında 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara da değinen Reisi, göstericileri "bazı aldatılmış kişiler" veya "hainler" olarak niteledi.

Çok sayıda can kaybının olduğu olaylardan ABD'yi sorumlu tutan Reisi, "Düşman bugün ulusal birliğimizi hedef almıştır. ABD, bugün güvenliğimizi, huzurumuzu ve iktidarımızı hedef almıştır. Bu konuda uyanık ve basiretli olmalıyız. Bugün isyanda olan herkes düşmanın stratejisi doğrultusunda hareket etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.