Reisi: Emini'nin ölümünde ihmal varsa soruşturulacak

İran'da ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mehsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sürerken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta basın toplantısı düzenledi.

Mehsa Emini'nin ölümünün ardından ailesiyle temasa geçtiğini söyleyen Reisi "Bu olayı araştırmaya kararlı bir şekilde devam edeceğimize dair onlara güvence verdim. En büyük endişemiz her vatandaşın haklarını korumaktır" ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelerin Emini'nin ahlak polisince darp edilmesi nedeniyle değil kalp yetmezliği ya da beyin felcinden öldüğünü gösterdiğini savunan Reisi şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Emini'nin ölümü ihmal kaynaklıysa bu kesinlikle soruşturulacak. Uluslararası platformlar tavır alsa da almasa da konunun takipçisi olacağıma söz veriyorum."

Batının insan hakları konusunda "çifte standartlı" olduğunu kaydeden Reisi konuyu ABD'de polis tarafından işlenen cinayetlere getirerek "Tüm bu ölümler soruşturuldu mu?" diye sordu.

İran'da süren protesto gösterilerine ilişkin olarak ise Reisi "yasal protestoları" kabul ettiklerini ancak "kaos eylemlerine hoşgörü göstermeyeceklerini" söyledi.