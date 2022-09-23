İran'da protestolar: Yaşlı kadın başörtüsünü çıkararak 'Hamaney'e ölüm' dedi

İran'ın başkenti Tahran'da kıyafetinin "İslami kurallara uygun olmadığı" gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alınan ve yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mehsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar ülke genelinde 8. gününde sürüyor.

Halk TV'nin aktardığına göre İran'da devam eden eylemlerde yaşlı bir kadının protestolara katılması sosyal medyanın gündemi oldu.

Reşt kentinde kaydedilen görüntülerde gençlerle birlikte sokakta eyleme katılan yaşlı kadın başörtüsünü çıkararak "Hamaney'e ölüm" dedi. İranlı gazeteci Reihaneh Fallah'ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler milyonlarca kez izlenirken binlerce kez de paylaşıldı.