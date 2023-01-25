Reina saldırısı failiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen sanık hakkında beraat onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının faili Abdulkadir Masharipov ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, hakkında "IŞİD üyeliği" suçlamasıyla dava açılan Kulaıxı Yımaıer'e delil yetersizliğinden verilen beraat kararını onadı.
Daire, Yımaıer hakkında Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat hükmüne ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.
Deliller kapsamında sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı belirtilerek yerel mahkemenin beraat hükmü oy birliğiyle onandı.