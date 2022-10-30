Reha Muhtar: Beni akıl hastanesine gönderip gayrimenkullerimi almak isteyen kişi kim?

Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Reha Muhtar için "Akli dengesi yerinde değil" ifadelerini kullanmıştı. Uğur önceki gün de Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonla tartışma anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından bir paylaşım da Reha Muhtar'dan geldi.

'Gayrimenkullerimi almak istiyor'

Reha Muhtar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Emlakçılar ile evimin değerini ölçtüren kişiler kimler? Beni akıl hastanesine gönderip çocuklar üzerinden gayri menkullerimi almak isteyen kişi kim? Nasıl bir çete bu?"