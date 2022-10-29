Deniz Uğur'dan 'Reha Muhtar'ın akli dengesi yok' iddiası

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla açtığı davada geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini almıştı. Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verilmişti. Reha Muhtar da bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Deniz Uğur oğlunun da velayetini istiyor. Ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu.

Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.