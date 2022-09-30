Reha Muhtar’ın ses kaydı ifşa oldu: ‘Ağlayan, çığlık atan, acı çeken…’

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında çocukları yüzünden yaşanan tartışmaya, bugün yayınlanan ses kaydı damga vurdu.

Uğur’un Instagram hesabından paylaştığı ses kaydında, Reha Muhtar ile kızı Mina Deniz arasında büyük bir tartışmanın yaşandığı duyuluyor. Söz konusu şiddetli kavganın sebebinin ise bilgisayar tartışması olduğu öğrenildi.

'Allah'ın belası kadın'

Ses kaydında Reha Muhtar’ın kızı Mina Deniz’e “5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin” şeklinde bağrışmalar yaşandığı duyuluyor.

O kaydı sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Uğur, “Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin” ifadelerini kullandı.

