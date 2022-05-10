Regl dönemlerini takip eden uygulamalarla ilgili önemli iddia: 'Kişisel bilgiler satılıyor'

ABD'de son günlerde bir belgenin sızdırılmasından sonra yaklaşık 50 yıl önce ulusal anlamda yasal güvence altına alınan ve 'Roe Wade'e karşı' adıyla tanınan kürtaj hakkı tehlikeye atıldı.Yüksek Mahkeme'nin sızdırılan belgede yer alan görüşler şeklinde karar alması durumunda ABD'nin 22 eyaletinde kürtaj hakkı kadınlardan geri alınabilir.

ABD'deki kürtaj hakkı tartışması sonrası bazı uzmanlar regl dönemlerini takip eden mobil uygulamaların kürtaj yaptırmak isteyen kadınları tespit etmek ve cezalandırmak için kullanılmasından endişe ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre uygulamaların kullanıcılarından topladığı kişisel bilgileri nasıl kullandığı tam olarak bilinmese de bazılarının bu bilgileri üçüncü taraflara sattığı düşünülüyor. Satılan bilgilerin ise daha sonra Google, Meta ve Amazon gibi büyük şirketlerle paylaşıldığı aktarılıyor.

'Bu bilgiler gelecekte bir gözetleme aracı olarak kullanılabilir'

Dijital güvenlik ve dijital ortamlarda insan hakları konularında çalışmalar yapan Elektronik Sınır Vakfı'ndan (EFF) Cooper Quintin, "Regl takibi ve cinsel ve üreme sağlığı alanlarında çeşitli uygulamalar geliştiren şirketlerin kullanıcılarından edindiği kişisel bilgi miktarını nasıl azaltabileceğini ve bu bilgileri nasıl saklayacağını iyi düşünmesini tavsiye ediyoruz" dedi. Quintin "Bu bilgilerin gelecekte bir gözetleme aracı olarak kullanılma ihtimalinin değerlendirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uygulama nasıl kullanılıyor?

Kadınların adet döngülerini takip eden bu uygulamalar son yıllarda çok ilgi görmeye başlamıştı. Sektörün 2025 yılına kadar neredeyse 50 milyar dolar değerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Regl dönemlerini takip eden mobil uygulamalar aynı zamanda ovülasyon günlerini hesapladığı için özellikle hamile kalmak isteyen kadınlar tarafından çok sık kullanılıyor. Bazı kadınlar ise uygulamaları menopoz dönemini saptamak için kullanıyor.

En popüler uygulamalardan bir tanesi olan Flo'nun 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Flo, üye olan kadınlara regl sıklıklarını, korunmasız cinsel ilişkiye girip girmediklerini ve libido seviyelerini soruyor.

Sağlık bilgilerinin satıldığı ortaya çıkmıştı

2016 - 2019 yılları arasında şirketin kullanıcılarından aldığı bazı sağlık bilgilerini büyük teknoloji şirketleriyle paylaştığı ortaya çıkmıştı. Flo, bunun sadece analitik çalışmalar için yapıldığını söylemiş ancak tepki çekmişti.

ABD'de yaşanan kürtaj hakkı tartışmasının ardından çeşitli uygulamalara üye olan kadınlar kişisel bilgilerinin ileride kendilerine karşı kullanılmasından endişeleniyor.