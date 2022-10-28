Real Madrid'in iki futbolcusu daha İspanya vatandaşı oldu

Real Madrid Futbol Kulübü'nün Brezilyalı oyuncularından Vinicius Junior'un eylül ayında İspanyol vatandaşı olmasının ardından kulübün Brezilyalı futbolcuları Rodrygo Goes ve Eder Militao da bugün yemin ederek çifte vatandaşlık hakkı aldı.
İspanya'da kurallar gereği, futbol kulüpleri Avrupa Birliği (AB) dışından sadece 3 futbolcuyu ilk 11'lerinde oynatabiliyor. İspanyol basını, takımındaki Brezilyalı futbolculara İspanya pasaportu aldıran Real Madrid'in ara transfer döneminde istemesi halinde AB dışından rahat bir şekilde transfer yapabileceğini yazdı. (AA)