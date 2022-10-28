Futbolcunun transfer parasını başkanın şirketine aktarmışlar

Yeni Malatyaspor eski başkanı Adil Gevrek’in dönemindeki evraklar ortaya çıktı.

NTVSpor'da yer alan habere göre, Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferinde bir sonraki satıştan alınması gereken yüzde 20'lik payın 350 bin avro karşılığında Başakşehir'e verildiği ve bu paranın Gevrek'in iki şirketine aktarıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Gevrek dönemine ait bazı sözleşme ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yeşilova, "Bizden önceki yönetim Youssouf Ndayishimiye’yi 2 milyon 150 bin avroya Başakşehir’e satışını yapmıştı. Ayrıca yapılan sözleşmeye ikinci satışından kulübümüze yüzde 20’lik pay söz konusuydu. Bunu araştırdığımızda karşımıza çok garip olaylar çıktı. Bunun üzerine gideceğiz ve gereğini yapacağız" dedi.