Real Madrid’in eski oyuncusu hayatını kaybetti

Bir dönem Real Madrid takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu eski Freddy Rincon geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

55 yaşındaki eski futbolcu 11 Nisan'da trafik kazası geçirmişti. Freddy Rincon'un kafasına çok sayıda darbe aldığı aktarılırken kaldırıldığı hastanede üç günlük yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı.

Freddy Rincon, Kolombiya adına 90'lı yıllarda 3 ayrı Dünya Kupası'nda forma giymiş ve 84 kez milli takımda forma giymişti.

Real Madrid kulübü de kaza günü bir mesaj yayımlayarak "Rincon'a tüm gücümüz ve sevgimizle cesaretimizi gönderiyoruz. Bu zor anı atlatmasını umuyoruz" açıklaması yapmıştı.