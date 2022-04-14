Şampiyonlar Ligi'nde düello devam etti: İşte yarı finale yükselen takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ederken Atletico Madrid de Manchester City'yi Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırladı.

Gol düellosuna sahne oldu

Liverpool'un iki farklı üstünlüğü yakaladığı karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. İngiliz ekibinin gollerini 21. dakikada İbrahima Konate, 55 ve 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada Goncalo Matias Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 81. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

Madrid'de gol sesi çıkmadı

Geçen yılın finalisti Manchester City ise 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu. İki takımın da golsüz eşitliği bozamadığı karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri, yarı final biletini aldı.

Maçta arbede çıktı

Karşılaşmanın son dakikalarında Atletico Madridli Felipe'nin rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Alman hakem Daniel Siebert, Felipe'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Yarı Final eşleşmeleri

Turnuvada son 4 takım arasına kalan Liverpool, yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti. Manchester City, yarı finalde bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. Yarı final maçları, 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.