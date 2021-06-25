Raziye öğretmenin ölümünde cinayet şüphesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran tarihinde iddiaya göre 11'inci kattaki evlerinin balkonundan "düşerek" yaşamını yitirdi.

Ancak olay sonrasına ilişkin ortaya çıkan görüntüler ve olay yerindeki durum, olayın "düşme" değil, "itme" ve cinayet olduğu iddialarına neden oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Erciyes'in eşi H.D.E., olay yerine geldiğinde polisleri görünce binaya geri kaçmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalanıyor.

Gözaltına alınan H.D.E'nin mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmasına Raziye öğretmenin ailesi tepki gösterirken, olayın düşme değil cinayet olduğu ifade ediliyor.

Erciyes'in bedeninde darp izleri olduğunu, balkonda parmak izleri ve boğuşma belirtileri olduğunu belirten aile üyeleri, H.D.E.'nin serbest bırakılmasına tepkili.