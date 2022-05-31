Rasim Ozan'dan Ahmet Hakan'a: 'Şerefini satmış kalem, yaşayan ceset'

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı.

Kütahyalı'nın tutuklamalara karşı devreye girdiği iddiasına tepki gösteren Hakan, "Devletin acilen bu şahsı kenara çekip... Şu iki şeyin hesabını sorması lazım: BİR: FETÖ zamanı “Tutuklanacak” diyerek ortalığı terörize ediyordun. Hele gel bakalım. Önce bunun bir hesabını ver. İKİ: Sen kimsin ki devlet, senin ricanla hareket etsin. Türk hukuk sistemine hakaret etme cüretini nereden buluyorsun. Bunun da hesabını ver" dedi.

Hakan'ın bu yazısına sosyal medya üzerinden yanıt veren Kütahyalı, "Ahmetçim tüm karakterini ve haysiyetini bitirdiğimi düşünüyorsun. Seni en yakınların gözünde bile bir “yaşayan ceset” “şerefini satmış kalem” haline getirdiğime inanıyorsun. O yüzden bana kinini anlıyor ve hoşgörüyorum. Ama bunları kendine sen yaptın kardeşim. Suçluyu aynada ara" ifadesini kullandı.