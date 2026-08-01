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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden 'gizli tanık' iddialarına yanıt: 'Korku havası seziyorum, sıra size de gelecek'

Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı’nın "gizli tanık" olduğu iddiası ortaya atıldı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Kütahyalı iddialara önce "Sıra size de gelecek" dedi, sonra sosyal medya hesabını gizledi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 02.08.2026 , 00:42

Rasim Ozan Kütahyalı ve Mehmet Akif Ersoy'un ardından Cem Küçük'ün de tutuklanması gündemdeki yerini korurken, soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturmada "gizli tanık" olduğu öne sürüldü. İddianın yayılmasının ardından Kütahyalı’nın eşi Pınar Kütahyalı’dan peş peşe paylaşımlar geldi.

Pınar Kütahyalı, yaptığı paylaşımlarda bazı çevrelere tepki göstererek "Sıra size de gelecek" ifadelerini kullandı. Pınar Kütahyalı'nın paylaşımları şöyle:

"İlahi adalet herkese işliyormuş… Herkes demek ki kapısının önündeki pisliklere bakacakmış."

"Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa… Sıra size de gelecek."

"Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede? Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede? Korku havası seziyorum :) Konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil reyting yapamazsınız!!! Aynaya bakında sonra adımızı ağzınıza alın!"

Söz konusu paylaşımların haberleştirilmesinin ardından Kütahyalı hesabı gizledi.

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