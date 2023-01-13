Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak için beni 'dengeleyici' olarak kullanıyor

Rasim Ozan Kütahyalı, küfür ettiği gerektiği gerekçesiyle Beyaz TV'ye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen ceza verilmesi hakkında açıklamada bulundu.

RTÜK'ün yakın bir zamanda Halk TV'nin lisansını iptal edeceğini öne süren Kütahyalı, devletin kendisini 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullandığını iddia etti.

Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. Devlet tarafından satın alınmış, 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça Devlet’in işi kolay."