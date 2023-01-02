RTÜK üyesi Taşçı: Rasim Ozan Kütahyalı küfrediyor, RTÜK üç maymunu oynuyor

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında küfrettiğini, RTÜK yönetiminin bu duruma sessiz kaldığını belirterek Üst Kurul'da değerlendirme için dilekçe verdiğini duyurdu.

Taşçı Twitter hesabından, "O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor! Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim" paylaşımını yaptı. Taşçı, paylaşımına Üst Kurul'a sunduğu dilekçeyi de ekledi.