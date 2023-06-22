Rapor: Çin'e yaptırımlar, küresel ekonomide 3 trilyon dolar zarara yol açabilir

Hong Kong menşeli South China Morning Post gazetesinin haberinde Atlantic Council and Rhodium Group'un hazırladığı rapor yayımlandı.

Raporda, Çin ile Tayvan arasında savaş çıkması durumunda, G7 ülkelerinden Pekin'e uygulanacak yaptırımların küresel ekonomide 3 trilyon dolar zarara yol açabileceği, bunun da neredeyse İngiltere'nin 2022 yılı gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) tekabül ettiği tespitine yer verildi.

Atlantic Council and Rhodium Group'un "Tayvan Krizinde Çin'e Olası Yaptırım: Senaryo ve Riskler" raporunda, Çin'in Tayvan'ı güç kullanarak ele geçirme girişimine karşı yapılabilecekler, maliyetleri ve seçenekler incelendi.

Rapor hazırlanırken, Çin ekonomisinin neredeyse 10'da 1'i seviyesinde bulunan ve dünya ekonomisine daha az entegre olan Rusya'nın "Ukrayna'ya saldırısından çıkarılan derslerden" faydalanıldı.

Rhodium Group Direktör Yardımcısı Charlie Vest, "Tayvan Boğazı'ndaki bir gerginliğin herkese yüksek maliyeti olur. Biz bunu Ukrayna örneğinde net biçimde gördük. İnsanların bunu düşünmesi ve sonuçlarını anlaması çok önemli" ifadesini kullandı. Raporda, "Çin'in Tayvan'ı güç kullanarak ele geçirme teşebbüsünde", G7 ülkelerinin Çin'in finans sektörüne, savunma sanayisine, askeri ve politik liderliği ile ilişki içinde olan şahıs ve firmalara uygulanabilecek yaptırımların incelendiği kaydedildi.

G7'nin muhtemelen Çin'i daha fazla etkileyecek mali yaptırımlar ve ihracat kontrolleri gibi seçenekleri önceleyeceği belirtilen raporda, yaptırımların uzaması halinde hedef firma ve ülkelerin, Rusya örneğindeki gibi duruma daha kolay adapte olabileceği, ticari yönelimlerini değiştirerek yaptırımların etrafından dolaşabileceği değerlendirmesi yer aldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) kıdemli üyesi Martin Chorzempa, ekonomik yaptırımların ilk başlarda başarı ivmesi yakaladığı ancak büyük güçler söz konusu olduğunda bekleneni sağlamadığını belirtti. Bu konuda çok daha fazla senaryoya ihtiyaç olduğunu ifade eden Chorzempa, bu tür yaptırımların günün sonunda taraflara zarar vermesinin kesin olduğunu söyledi. (AA)