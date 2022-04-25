Rapçi Beta Berk Bayındır hayatını kaybetti: 8. kattan düştü, soruşturma başlatıldı

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.