Taksim'de polis biri 14 yaşında iki kardeşi öldüresiye dövdü, turistler kurtardı

HDP'den 25. ve 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili olan Mehmet Ali Aslan, polisin iki Kürt genci dövdüğüne ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

"14 yaşındaki Enes Alp ve 22 yaşındaki Ömer Alp adlı iki Kürt kardeş Taksim güven polisi tarafından arka sokaklara sürüklenip ölesiye darbedildi. Darbedilen İki Mardinli oruçlu kardeşi, Turistler zorla polisin elinden aldı!" diyen Aslan, "Taksim güven timi tarafından darbedilen kardeşler: 'Elbise almak için çıkmıştık. Kimliğimizi evde unutmuştuk, bize küfredildi, Taksim Balık pazarı ile Şok taksinin orda öldüresiye 8 polis tarafından dövüldük' Kaburgaları çatlayan ve kör kalma riski olan çocuklar davacı oldu" ifadesini kullandı.