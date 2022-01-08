Randevu tarihini beğenmeyen saldırgan doktoru yumrukladı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde çocuğuna tırnak batması şikayeti nedeniyle randevu almak isteyen M.Ö., randevu tarihini beğenmeyip iddiaya göre Op. Dr. Hüseyin Kara'ya hakaretlerde bulundu.

Balıkesir 10 TV'nin haberine göre, M.Ö. bir süre sonra eşi A.Ö. ile birlikte yeniden hastaneye geldi. Oolayı anlatan Op. Dr. Hüseyin Kara, "Önce sözlü hakaretlerde bulundu. Yarın gelirim seni indiririm diyerek yumruk attı. Ben de beyaz kod verdim" dedi.

Saldırının ardından Kara'nın arkadaşları hastane önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Defalarca söylememize rağmen düzelme olmadı. İş bize düştü. Sorumlu devlettir, başhekimdir. Biz özveriyle çalışarak günde 70-80 hasta bakan canını dişine takarak çalışan sağlık emekçileriyiz. Ne yazık ki bize gerekli destek gösterilmiyor. Kınıyoruz. Bir an önce saldırılarının durmasını istiyoruz. Darp edilmek istemiyoruz, genç arkadaşlarımızın şevkinin kırılmasını istemiyoruz. Son kez uyarıyoruz. Yeter artık!" denildi.