Rambo Okan'a gece yarısı gözaltı

'Rambo Okan' lakabıyla bilinen Fenerbahçe taraftarı Okan Güler ikinci kez gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Rambo Okan’ın Boğaziçi Köprüsü’ndeki Trabzonspor bayrağını kesmek üzereyken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada bir polis aracının köprüde, bir vatandaşı gözaltına alırken ki görüntüleri kısa sürede yayıldı. Görüntüyü görenler o kişiyi “Rambo Okan” olarak tanımladı. Rambo Okan geçtiğimiz günlerde de Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor’un Boğaziçi Köprüsü’ne asılan bayrağını indirmeye çalışırken gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Okan Güler’in bayrağın iplerini bıçakla keserken ki anları yer aldı.

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