AKP Whatsapp gruplarında konuşulan olay: 'Öfkesini sosyal medyadan paylaşıp hemen sildi'

AKP'de son dönemde parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin yeni bir örnek daha ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP’lilerin WhatsApp gruplarında konuşulanların onda birinin ifşa olması durumunda ortalığın birbirine gireceğine işaret etti.

"Örnek mi? Binali Yıldırım üç gün önce Adana’ya gitti. Yanında AKP’li bakan da vardı, partinin kurmay isimleri de... Haliyle AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay da gelen isimlerin hep yanındaydı. Sosyal medyada Adana’da yapılan bu ziyaretin bolca fotoğrafı var. Ancak bir de perde arkasında yaşandığı söylenen başka bir gerginlik konuşuluyor" diyen Pehlivan, şu aktarımda bulundu:

"Deniyor ki, o buluşmada Adanalı AKP İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşanmış. Hatta Binali Yıldırım da devreye girmiş. Olur bu, “Adanalılık” diyebilirsiniz...

Ama demeyen var, zira WhatsApp grupları kaynıyor. AKP il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor. Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP’liler arasında konuşuluyor.

Eğer o ekran görüntüleri doğruysa...

İl başkanı Ay, genel başkan yardımcısı Sarıeroğlu’nu “afra tafra yapmakla”, “fotoğraf çekimi sırasında önüne geçmekle” suçluyor. İddia edilen o mesajlara dair Adana İl Başkanı’nı aradım, basın temsilcisine de not bıraktım. Ancak bu satırlar yazılırken bir dönüş olmadı. "