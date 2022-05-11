CHP’li Milletvekili: AKP 2009-2010 yılına kadar doğru işler yaptı mı yaptı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Ayın 15’inden itibaren seçim kampanyasını Elazığ’da başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.
Katıldığı televizyon programında 15 Mayıs'ta Elazığ'dan seçim kampanyasına başlayacaklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Ayın 15'inden itibaren seçim bölgemde olacağım seçim kampanyasını Elazığ'da başlatıyoruz. Bu şartlarda ülkenin daha fazla bu iktidar tarafından yönetilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin biran önce bir seçime ihtiyacı var" diyen CHP'li Erol, iktidarı eleştirerek konuşmasına şöyle devam etti: