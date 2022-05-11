CHP’li Milletvekili: AKP 2009-2010 yılına kadar doğru işler yaptı mı yaptı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Ayın 15’inden itibaren seçim kampanyasını Elazığ’da başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Katıldığı televizyon programında 15 Mayıs'ta Elazığ'dan seçim kampanyasına başlayacaklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Ayın 15'inden itibaren seçim bölgemde olacağım seçim kampanyasını Elazığ'da başlatıyoruz. Bu şartlarda ülkenin daha fazla bu iktidar tarafından yönetilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin biran önce bir seçime ihtiyacı var" diyen CHP'li Erol, iktidarı eleştirerek konuşmasına şöyle devam etti:

'2009-2010 yılına kadar doğru işler yaptı mı yaptı'

"Sayın Cumhurbaşkanı ‘Kadrolar için metal yorgunluğu var’ diyordu ya aslında metal yorgunluk sadece kadrolarda değil kendisinde de başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2009-2010 yılına kadar doğru işler yaptı mı yaptı. Ama o zamanki kadrolarına baktığımızda merkez sağda devlet geleneğinden gelen siyasetçiler, Cemil Çiçek gibi, Abdulkadir Aksu gibi, Hüseyin Çelik gibi, Köksal Toptan gibi yani bütün partilerle daha deneyimli devlet geleneğine hakim siyasetçiler o partinin içerisinde etkin oldukları için daha doğru işler yapıyorlar. Devlet geleneğini bilen siyasetçiler vardı ama şimdi öyle değil. Şimdi tamamen siyaseti bir ticarethane gibi holding gibi yönetme anlayışıyla daha doğrusu iktidarı hükümeti yöneten bir anlayış var."