Financial Times’tan dikkat çeken iddia: Sisi’yle görüşmek için baskı artıyor

Financial Times, son dönemde Türkiye’nin dış politikada normalleşme sürecine girmek istediği bazı ülkelerle arka arkaya görüşmeler yaptığını aktarırken, bunun için de bazı tavizler verdiğini öne sürdü.

Gazetenin “Türkiye’nin Arap dünyasındaki muhalif medya için güvenli bir liman olma rolü, Cumhurbaşkanı raproşman (yakınlaşma) istediği için tehdit altında” ifadesini kullandığı haber, “Mısır’dan kaçan medya, Erdoğan’ın bölgesel reset politikası tarafından baskı altında” başlığı ile duyuruldu.

Mısır'ın ön koşulu varmış

Son 6 yıldır Kahire yönetimini İstanbul’dan yaptığı yayınlarla eleştiren Al-Sharq isimli medya kuruluşuna son dönemde Türk yetkililer tarafından, “eleştiriyi azaltmaları” yönünde uyarılar geldiği ifade edildi. Bu açıklamayı yapan Al-Sharq’ın sahibi ve Mısır’ın eski cumhurbaşkanı adayı Ayman Nour oldu.

Makalede, “Bu medya kuruluşları özgürce yayın yapabiliyordu. Fakat son aylarda durum değişti. Zayıf bir ekonomiyle mücadele eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden düşmanları olarak gördüğü Orta Doğu’daki ülkelerle ticaret ve yatırımı artırmak için ilişkileri kuvvetlendirmek istedi. Bu da Arap muhalefeti için güvenli bir yer olan Türkiye’deki Mısır kanallarını etkiledi” denildi.

Nour, “Türkiye devleti bana bölgede raproşman olduğunu ve Mısırlıların bazı çok net önkoşulları olduğunu söylediler. Bunlar arasında Türkiye’den yayın yapan TV kanalların kapatılması ve çalışma alanlarının azaltılması olduğunu söylediler” dedi.

'Sisi'nin ailesini konuşmayın' uyarısı gelmiş

Al-Sharq’ın internet sitesinden bazı haberlerin silinmesinin istendiğini aktaran Nour, “Sisi, istihbarat başkanı ya da Sisi’nin aile üyeleriyle ilgili konuşulmamasını istediler” diye konuştu. Al-Sharq’ın yanı sıra Sisi karşıtı yayın yapan Mekameleen isimli Mısır TV’si de Türkiye’deki operasyonlarını sonlandırma kararı almıştı.

Mısırlı gazeteciler, Sisi’nin tekrar görüşme için Ankara’ya koşul ilettiği ve Ankara’dan bu kanalları kapatmasını ya da yayınlarını yumuşatmasını istediğini söyledi.