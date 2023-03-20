Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Türkiye genelinde 300 gramlık pide 10 liradan satılacak.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin bu yıl 10 liradan satılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Türkiye genelinde 300 gramlık pide 10 liradan satılacak.