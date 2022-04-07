Ramazan diye öğrencilere verilen yemeği kestiler

Afyon'a bağlı Sinanpaşa ve İscehisar ilçelerindeki taşıma eğitime tabi olan ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda öğle yemeklerinde değişikliğe gidildi. Tabldot yemek uygulamasının kaldırıldığı iddia edildi. Yerine öğrencilere küçük bir peynir parçası, reçel, üç tane zeytin ve ekmek verildiği belirtildi. Eğitim-İş Sendikası, durumu okullarda tespit ederek kayıt altına aldı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, tüm okullarda beslenme hakkının sağlanması gerektiğini söylerken, "Sadece taşımalı eğitimde verilen öğlen yemeklerinin geldiği hal bile içler acısı” dedi.

Sonlandırılması istenen taşımalı eğitimde öğrencilere yemek verilmesinin zorunluluğa işaret eden Özbay, “Bu okullarda öteden beri içine koyulan malzemelerin gramajından hijyenikliğine birçok açıdan tartışılan öğle yemeklerinin ramazan vesilesiyle atıştırmalık bile olamayacak menülere çevrilmesi kabul edilemez. Bunun adı öğle yemeği vermek değil, oruç tutmayanı cezalandırmaktır. Tüm yurttaşlarına inançlarına bakmaksızın eşit hizmet vermekle yükümlü olan devleti yönetenler, böyle taciz uygulamalarıyla laikliği çiğniyor” ifadelerini kullandı.