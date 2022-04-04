Öğrenci yemekhaneleri Ramazan gerekçesiyle kapatıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Yerleşkesinde yer alan Arhavi MYO ile Sanat ve Tasarım Fakültesi, Borçka Yerleşkesinde yer alan Borçka MYO, Hopa Yerleşkesinde yer alan Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hopa MYO, Şavşat Yerleşkesinde yer alan Şavşat MYO ile Ardanuç ilçesinde eğitim veren Artvin MYO’ya bağlı bazı bölümlerin öğrenci ve personelinin yararlandığı yemekhanelerde verilen öğlen yemeği hizmeti ramazan ayı gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Yemekhanelerde verilen hizmetin ramazan gerekçesiyle iptal edilmesi, öğrenci ve personel için baskı oluşturmanın yanı sıra, yemek hizmeti veren şirketlerin çıkarlarının korunması amacıyla da yapıldığı düşünülüyor.

Öte yandan İlahiyat Fakültesinin yer aldığı Hopa yerleşkesinde iftar yemeği verileceği öğrenildi.