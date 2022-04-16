Rakı masası fotoğrafı paylaşan CHP'linin istifa ettiği duyuruldu

Zonguldak'ta CHP üyesi Mehmet Bilgili, "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notuyla CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın da yer aldığı içkili yemek masasının fotoğrafını paylaşmıştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, paylaşımdan kısa bir süre sonra silindi. Konuya dair açıklamada bulunan Sarıal, söz konusu fotoğrafın üç ay öncesine ait olduğunu ve fotoğrafın diğer fotoğraflar arasına karıştığını belirtmişti.

CHP Zonguldak İl Başkanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak rakı paylaşımı yapan kişinin partiden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, dinimize, kutsal değerlerimize ve inançlarımıza her zaman önem ve değer vermiş, tüm insanlarımızın inancına ayrım yapmaksızın saygı duymuşuzdur. Dün akşam saatlerinde ramazan ayından çok daha önce çekilmiş bir fotoğrafın, parti üyemiz tarafından kişisel sosyal medya hesabından paylaşılması son derece yanlış olmuştur. Bu paylaşımın partimizin kurumsal kimliğiyle bir ilgisi yoktur, bu kişinin kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple bu paylaşımı bir kez daha kabul etmediğimizi ve bu paylaşımı yapan kişiyi bir kez daha kınadığımızı ifade etmek isteriz. Yapılan bu paylaşımın yanlış olduğunun farkına varan üyemiz bugün itibarıyla partimizden istifa etmiş ve partimizle bir bağı kalmamıştır."