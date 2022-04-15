'Rakı masası fotoğrafı paylaşan CHP üyesi disipline sevk edilecek' iddiası

Zonguldak'ta CHP üyesi Mehmet Bilgili, "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notuyla CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın da yer aldığı içkili yemek masasının fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, paylaşımdan kısa bir süre sonra silindi. Konuya dair açıklamada bulunan Sarıal, söz konusu fotoğrafın üç ay öncesine ait olduğunu ve fotoğrafın diğer fotoğraflar arasına karıştığını belirtti.

Yaşanan olayın ardından fotoğraf paylaşımında bulunan CHP üyesi Mehmet Bilgili'nin istifaya davet edildiği ve disiplin kuruluna sevk edileceği öne sürüldü.

Konuya dair yazılı açıklamada bulunan CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hemen belirtmem gerekir ki; halkımızın inançlarına, ibadetlerine ve geleneklerine son derece saygılı bir insanım. Alkol ile anılan birisi değilim. Ramazan ayında alkol almam. Niyetli olmasam bile halka açık yerlerde çay dahi içemem. Basında yayınlanan resim Ramazan ayına ait değil üç ay öncesine ait olabilir."