Rakı fotoğrafına tutuklama talep edilmişti: Serbest bırakılmasına itiraz geldi

Kişisel sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle işten çıkarılan Pegasus çalışanı O.T. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Dün gözaltına alınan O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti. Savcılık, ifade işlemleri tamamlanan O.T.'yi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek O.T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı O.T.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti. "Kaçma şüphesinin bulunduğunu" gerekçe gösteren savcılık, O.T.'nin tutuklanmasını istedi.