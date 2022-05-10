Rakı fotoğrafına tutuklama talep edilmiş: 'Halen korkmaktayım...'

Kişisel sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle işten çıkarılan Pegasus çalışanı O.T.'ye ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Pegasus çalışanı O.T.'nin ifade vermeye gittiği savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

Diken'den Tuğba Özer'in haberine göre, emniyet ifadesinin ardından savcılıkta ifadesi alınan Pegasus çalışanı, ifadeye kendisi gitmiş olmasına rağmen savcı tarafından tutuklanması talebiyle İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak talebi reddederken, adli kontrol kararı verdi. O.T. dört ay boyunca haftanın üç günü karakola giderek imza verecek.

O.T.'nin ifadesinde, “Amacım İslam dinini ve inananları rencide etmek, galeyana getirmek ve hakaret asla olamaz. Alkollü olmamın etkisiyle bu notu paylaştığımı düşünüyorum. Böyle bir konuyla gündeme geldiğim için çok üzgün ve pişmanım. İşimi kaybettim. Halen korkmaktayım ve tanımadığım telefonlara cevap veremiyorum. Kapalı hesabımdan paylaşımı dışarı sızdıran arkadaşım kimse beni toplumun önüne attı" dediği öğrenildi.