AKP 'yüzde 40'a yaklaşıyoruz' demişti, AKP'ye yakın firmanın sonucu çok farklı çıktı

AKP'nin yaptırmış olduğu seçim anketi sonuçlarını dün açıklayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranının yüzde 40'a yaklaştığını iddia etmişti.

İktidar kanadından gelen bu açıklamaya karşın bir dönem AKP'ye oldukça yakın olan, son dönemde bazı AKP yöneticileriyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen anket firması ORC'den dikkat çeken bir anket sonucu açıklaması geldi.

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre AKP yüzde 40 seviyesinde değil, yüzde 28 oranında görünüyor.

Ankete göre CHP yüzde 24, İYİP 18,4, HDP 8,7 ve MHP ise 7,2 oranında oya sahip.