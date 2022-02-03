Rahip Brunson: Serbest bırakılmam için uzun bir talep listesi vardı

23 yıl boyunca Türkiye'de misyonerlik faaliyetinde bulunan Rahip Andrew Brunson, Eylül 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Trump yönetimi ve Erdoğan arasında pazarlığa konu olan Brunson 21 ay tutuklu kaldıktan sonra varılan anlaşma sonucunda serbest bırakılınca soluğu ABD'de aldı. Bu süreçte dolar 7 TL'ye çıktı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Brunson, mahkemelerin, Erdoğan iktidarının emir komutası altında çalıştığını, adalet mekanizmasının siyasi pazarlıkların aparatı haline getirildiğini gösteren açıklamalarda bulundu.

Serbest bırakılması için Türkiye tarafından ABD'ye karşılanamayacak talepler iletildiğini belirten Brunson'ın röportajından ilgili kesimler şu şekilde:

Size göre tutuklanmanızın asıl gerekçesi neydi?

Birini örnek yapmak istediler. Beni seçtiler.

Niçin?

Benim gibi misyonerler ve dinini paylaşmak isteyen yabancılar kendiliğinden gitsin diye. Ve giden oldu. Bazı kardeşler korktu ve gitti. Bir de Türk kardeşlerimiz... "Amerikalıya bunu yapabilirsek, size her şeyi yaparız" mesajı vermek istediler. Başta uzun vadeli tutmayı düşünmüyorlardı. Gittikçe başka şeyler eklendi. "Bakalım, kullanabilir miyiz?" diye.

Ne için kullanmak?

Uzun bir talep listesi vardı. FETÖ'yü istediler. Erdoğan, açıkça söyledi televizyonda. "Papazımızı verin, biz de papazınızı..." Birkaç defa anlaşmış hükümetler. Sonra Türkiye çekiliyor. "Hayır, daha fazla istiyoruz." (diye) Amerika'nın veremeyeceği bir şey istediler.

Ne gibi?

Birçok şey. "Halk Bankası meselesini çözelim" gibi. Suriye'de bazı şeyler. Trump ise "Verebileceğim bir şey isteyin" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu bir yargı süreci, Amerika'nın bırakılmasını istemesi hakarettir" diyordu. Bunları söylerken, biliyordum ki, perde arkasından pazarlığımı yapıyorlar. Hep karşılık olarak bir şey istediler. "Bırakırız ama şunu verin." (gibi) Beni öyle kullandılar.

Dört duruşma oldu. Her duruşmayla bir mesaj veriliyordu. Duruşma tarihleri Hakan Atilla'nın mahkemesine (ABD'deki Halk Bank Davası) göre alındı. Üçüncü duruşmada anlaşmaya vardı hükümetler. Bırakmaları gerekiyordu. Bir daha cezaevine gönderdiler. Trump çok kızdı. Çünkü İsrail'de Türk bir kadın gözaltına alınmıştı. (Haziran 2018'de tutuklanan Ebru Özkan) Trump araya girdi. Ona bıraktılar. Beni de bırakmaları gerekiyordu. Trump tehdit etmeye başladı.

21 ay içeride kalmıştım. Son iki ay ev hapsinde kaldım. Erdoğan, "Burada olduğum sürece o çıkmayacak" dedi. O zaman kim karar veriyor, yargıç mı, başkan mı?

Casuslukla suçlandınız.

Biri casus olacaksa kilise önderi olmamalı. Herkes şüpheyle bakıyor. Casus olacaksa işadamı olsun. Kimse şüphelenmez. Devlet bizi takip ediyordu. Bana çok suç atıldı. Gülünç şeyler. Normal bir zamanda mahkeme kabul etmezdi. Çünkü hiç tanışmadığım ve aynı yerde olmadığım kişiler suç atıyordu.

Örgüte yardımdan ceza aldınız? Hangi örgüt?

Belli değil. Bence hem PKK, hem FETÖ... Ben mahkemede tekrar tekrar söyledim: Polis bizi takip ediyordu. 2011'de biri kiliseye saldırdı ve bana ateş etti. Devlet koruma verdi. 23 yıl sorun yaşamadık polisle. Ama mahkemede "Toplantılarında PKK'yı övüyorlardı, PKK bayrakları vardı, onların şarkılarını söylüyorlardı" dediler. Toplantılarımız halka açık. Kilisemizin pencereleri sokağa açık. Tanımadığımız kişiler de giriyor. Bir fotoğraf yok, mesaj yok, video yok, ses kaydı yok. Gizli tanıklar vardı, onları destekleyen birşey yoktu.

Fakat ceza aldınız.

Suçlu bulundum. Gitmemi istiyorlardı. Türkiye'nin ekonomisi çok etkilendi. Özellikle muhalifler hakkında konuşmak istiyorum. Muhalif partiler "Adalet bağımsız değil, talimat geldi, bıraktınız" dediler. Gitmeme izin vermelerini eleştiriyorlar. Tersini yapmaları gerekiyordu. Gerçekten kanıt yoktu. Niye iki yıl içeride kaldım? Bu utanç verici bir şey. Masum bir adam, iki yıl içeride kalıyor. Kimse itiraz etmedi muhaliflerden.

Sezgin Baran Korkmaz'ın adını duydunuz mu? Tahliyenizde etkili oldu mu?

Duydum. Ama tanışmadım. O da kendi çıkarını arıyordu. Trump, yaptırım uyguladığında dolar 7 TL'yi geçti. İşadamları bu sorunu çözmek istiyordu. Dediğiniz adam da o grubun içindeydi. Amerika'dan bir işadamı yanında bir papazla evimize geldi. Korkmaz'ın avukatı onlarlaydı. Bize "Erdoğan ile buluşmak istiyoruz. Umudumuz, bir iki gün sonra seni Amerika'ya götürmek" dediler. Ama olmadı.

Yaşadıklarınızı nasıl yorumluyorsunuz?

Çok zor oldu. Her açıdan kırıldım. Ancak Türkiye'de yaşadığıma pişman değilim. Biz ayrılırken son sözlerimiz şuydu: "Türkiye'yi seviyoruz." Yürekten söylüyorum.