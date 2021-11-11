Rahip Brunson: Benim üzerimden perde arkasında pazarlık ediliyordu

2016 ve 2018 yılları arasında Türkiye'de 2 yıl tutuklu kalan Rahip Andrew Brunson, Türkiye'deki tutukluluğunun gerçek bir soruşturma olmadığını ve siyasi bir pazarlığın parçası haline geldiğini söyledi.

Artı TV'de Ezo Özer'in sunduğu Odak programına katılan Rahip Brunson, tutukluluk süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Brunson, "Türk televizyonlarında üst düzey yetkilileri görünce kızıyordum. Onlar 'ABD'nin serbest bırakılmasını istemesini bağımsız Türk yargısına hakarettir' diyorlardı. Ama ben biliyordum ki aynı yetkililer perde arkasında beni pazarlık ediyorlardı. Amerika'dan uzun bir talep listesi vardı. Birkaç defa anlaştılar Amerika'yla ama son anda Türk tarafı daha fazla talepte bulunuyordu. Sonuçta bu Türkiye için sorunlara yol açtı maalesef" ifadeleriyle tutukluluk sürecinin siyasi bir pazarlığın parçası olduğunu belirtti.

Gerçek Gündem'in haberine göre, hakkındaki soruşturmanın tutuklandıktan sonra başladığına inandığını söyleyen Brunson, "Bizi karakola çağırdılar eşimle birlikte. Hakkımızda, milli güvenliği tehditle ilgili sınır dışı kararı olduğunu söylediler ve bizi idari gözaltına aldılar. Bence başta gerçekten bizi sınır dışı edeceklerdi. Başka kilise görevlileri bizden önce ve bizden sonra sınır dışı edildi. Biz Türkiye'de misafir olduğumuzu biliyorduk." şeklinde konuştu.

'Başka yabancı din görevlilerine gözdağı vermek istediler'

İdari gözaltına alındıktan sonra üst düzey bir yetkilinin kararıyla tutulduklarını söyleyen Brunson, "Kısa zaman içinde hükümetin en tepesinde bir karar verildi. Bence başta bir soruşturma yoktu ama beni tutukladıktan sonra o soruşturma başladı. ABD hükümeti bunun yanlışlıkla olduğunu ve kısa süre içerisinde çözüleceğini düşündü" dedi.

Kendisinin birçok farklı iddiayla suçlandığını söyleyen Brunson, "Başka bir şey bulamadıkları için hep hikayeyi değiştirdiler. İnsan kaçakçılığı dediler, Gülen hakkında olumlu konuştu dediler, Türkiye hakkında olumsuz konuştu dediler, Suriye'ye gidip PKK'ya destek verdi dediler. Askeri casusluk, Gezi protestoları, darbeyi organize etti... Bunların hiçbiri doğru değildi. Peki neden beni hedef aldılar? Bence başka yabancı din görevlilerine gözdağı vermek istediler, onlar kendiliğinden gitsinler Türkiye'den diye" ifadelerini kullandı.

"Beni suçladıkları şeyleri gerçekten yapmış olsaydım, güvenlik birimleri çok daha önce bir şey yapardı" diyen Brunson, "Bence bu gerçek bir soruşturma değildi, siyasi bir şeydi. Ben gerçekten din adamıyım. Türkiye'ye gitmekteki amacım İsa'yı anlatmaktı. İlgi duyanların sorularına cevap vermekti. Ben tutuklandığımda Türkiye'de 23 yıl oturmuştuk ve herkes ne yaptığımı biliyordu. Polis beni biliyordu, tüm toplantılarımız halka açıktı" şeklinde konuştu.