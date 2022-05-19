Raci Şaşmaz hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Denge Yatırım Holding'in hesap ve işlemlerinin incelenmesinin ardından, aralarında yapımcı Raci Şaşmaz'ın da bulunduğu 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

SPK, Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited'in kârının ve mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltıldığının ve Toma Finance Limited kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak Denge Yatırım'ın konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine, Raci Şaşmaz ve Cemaladdin Çoban hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.