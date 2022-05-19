'Öğrenci yurdu' belediye başkanına makam yapıldı

Şanlıurfa’da AKP’li Ceylanpınar Belediyesi’nce yapılan 200 kapasiteli kız yurdu belediye başkanına makam olarak tahsis edildi. Önceki belediye tarafından İLBANK kredisi ve UNICEF’in desteğiyle “Haydi Kızlar Okula” projesi kapsamında 200 kapasiteli kız yurdu yapıldı. Ancak kız yurdu daha açılmadan yeni başkan için makama dönüştürüldü. Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay, “Bu yapı ilçenin tek bağımsız kız yurdu olacaktı. Bu durum ‘Haydi Kızlar Okula’ diye başlanan sürecin ‘Haydi Kızlar Eve’ye dönüştüğünü gösteriyor” diye konuştu.

'Koltuk sevdası'

Cumhuriyet'in haberine göre Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise barınma sorunlarına ve tarikatların faaliyetlerine işaret ederek “Anlıyoruz ki iktidarı elinde tutanlar için tüm bunlar, tarikatların en rahat faaliyet gösterdiği illerden olan Şanlıurfa’daki bir belediye başkanının ceylan derisi makam koltuğunu nereye koyacağından daha önemli değil. Tek bir kız çocuğunun hayalleri, eğitim hakkı dahi bu ülkedeki tüm koltuklardan hayatidir” dedi. Özbay, yasal yollara başvuracaklarını söyledi.