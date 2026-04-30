Rabia Naz dosyasında yeni gelişme: Şaban Vatan'dan 'delil karartma' suç duyurusu

Altı yıldır üstü kapatılan Gülistan Doku'nun dosyasında yaşanan son gelişmeler, kayıp ve şüpheli ölüm vakalarındaki ailelerin beklentilerini yeniden gündeme getirdi.

Giresun'da 13 Nisan 2018 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili dönemin olay yeri inceleme polisi, diğer kolluk görevlileri ve soruşturmayı yürüten savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Olay yerinde deliller karartıldı'

Şaban Vatan, kızına ait okul çantasının ilk incelemelerde bulunmamasına rağmen saatler sonra aynı bölgede ortaya çıktığına dikkat çekerek bu durumun soruşturmanın seyri açısından şüpheli olduğunu kaydetti.

Olay yeri incelemesi sırasında herhangi bir video kaydının alınmamasını ve çantanın sonradan ortaya çıkmasını hatırlatan Vatan, tüm bu eksikliklerin delillerin karartıldığı ve değiştirildiği şüphesini doğurduğunu ifade etti.

Şaban Vatan, başından beri kızının bir cinayete kurban gittiğini ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını savunarak şu açıklamayı yapmıştı:

Kızıma araba çarpmış ama geçirdiği çarpma ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım kan kaybından öldü.

AYM ihlal kararı vermişti

Soruşturmaya dair 16 Temmuz 2020 tarihinde, "başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Ailenin bu karardan iki ay sonra yaptığı başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Eylül 2025 tarihinde soruşturmanın özensiz yürütüldüğüne hükmederek yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Yüksek Mahkeme'nin kararında, kalabalık olmasına rağmen olay yerinin koruma altına alınmadığı, çevrede ve ikametgahta görüntü kaydı yapılmadığı vurgulanmıştı.

Savcının olay yerine gitmemesi ve kalabalığın bölgeden uzaklaştırılmaması ise kararda "Bu durum olayın koşullarının aydınlatılmasına katkı sunması muhtemel delillerin toplanmasında özensizlik ve ciddiyetsizlik gösterildiğini ortaya koymaktadır" şeklinde ifade edilmişti.

'Çanta sonradan bulundu, çoraplar delil listesine alınmadı'

AYM raporunda baba Şaban Vatan'ın açıklamalarını destekler nitelikteki tespitler de yer bulmuştu. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan kolluk kuvvetlerinin çatıya çıkmalarına rağmen bulamadıkları çantanın, olay akşamı sivil vatandaşlar tarafından görüldüğü belirtilmişti.

Kararda bu duruma ilişkin, "Bu durum, çantanın sonradan çatıda ortaya çıkmasının olay yeri ve çevresinin şüpheli ölüm vakasında kontrol altına alınmamasının/muhafaza edilmemesinin yani özensizliğin ve kayıtsızlığın bir sonucu olarak gerçekleştiği yönünde güçlü bir izlenim ve çantanın alana sonradan konulduğu, varsa çanta içinde/üzerinde mevcut delillerin ortadan kaldırıldığı veya değiştirildiği yönünde haklı bir şüphe uyandırmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

Yüksek Mahkeme ayrıca dosyadaki diğer eksikliklere dikkat çekerek, "Rabia Naz'ın odasının olay gecesi birçok kişinin rahatlıkla girebileceği şekilde kontrolsüz bırakılması, günlüğün bir süre başka şahıslarca alıkonulması; hem olası başka delillerin de ihmal edilmiş hem de günlüğün tahrif edilmiş olabileceği yönünde haklı şüphe uyandırmaktadır" tespitini kayda geçirmişti.