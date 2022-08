Qedrîcan: Suriye'de komünist Kürt bir şair ve devrim için şiirler

"Moskova'ya gidiyorum" modern Kürt şiirinin öncülerinden kabul edilen şair Qedrîcan'ın 1957'de Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Moskova 6. Uluslararası Gençlik Festivali'ne katılmak için çıktığı yolculuğu anlattığı şiiridir.

Şair Qedrîcan, 1911 yılında Mardin'in Derik ilçesinde Abdulkadir Can ismiyle dünyaya gelir. İlkokulu Derik'te okur ve ortaokul okumak için Diyarbakır’a gider. Diyarbakır'dan sonra Derikli arkadaşı Reşoyê Dêrikî (Reşîdê Kûrdî) ile beraber Konya muallim okulunu kazanır.

Arkadaşı Reşîdê Kûrdî ile beraber Konya öğretmen okulunda okuyan Qedrîcan, daha o dönemlerde Kürtçe şiirler yazmaya ve Kürt tarihiyle ilgili araştırmalara merak sarar. Daha okulu bitirmeden, arkadaşı Reşîdê Kûrdî ile beraber "bölücülük" suçundan tutuklanır, belirli bir süre sonra serbest kalırlar ama haklarında davalar açılır ve tekrar tutuklama kararı çıkar.

Artık rahat yüzü göremeyeceklerini fark eden Qedrîcan arkadaşı ile birlikte Hatay üzerinden Suriye'ye kaçar. O dönemlerde birçok Kürt aydını çareyi Suriye'ye kaçmakta görmüştür. Qedrîcan da Bedirxan kardeşler ve Cegerxwîn gibi Kürt aydınları ile Suriye'de irtibata geçer.

Qedrîcan daha sonra Arapça’yı öğrenir. Suriye’nin Serê Kanîyê (Eynıl Ereb), Şam, Antakya, Humus gibi vilayetlerinde öğretmenlik yapar. 1944 yılında Qedrîcan’ın Marksist-Leninist düşünceyle tanışması onda yeni fikirler uyandırır. Komünist düşüncenin dostu olmuştur. Silêman Elî’nin dediğine göre “Qedrîcan Suriye Komünist Partisi'nde yer almıştır.”

Qedrîcan sosyalist bir toplumu yakında görme fırsatını 1957 yılında bulur. Yola çıkmadan önce Kürt Profesör Qanadê Kurdo'ya telgraf çekerek Moskova'ya geleceğini belirtmiştir. Dönemin Kürdologları Orbelli ve Profesör Qanadê Kurdo'nun yardımıyla Suriye'den çıkarak, İstanbul ve Odessa üzerinden Moskova'ya ulaşmıştır. 1957 yılında Moskova’da tertiplenen Dünya sosyalist gençlik Festivali'ne, Suriye delegasyonu ile katılır. Bu festivale Türkiye, Irak, İran başta olmak üzere Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok aydın ve sanatçı katılır.

Bu yolculuk sırasında "Ez diçim Mosko" (Moskova'ya Gidiyorum) şiirini yazar ve şiirde İstanbul'dan da "Nâzım Hikmet'in memleketi" olarak bahseder.

Moskova’ya gidiyorum adlı şiiri, festival zamanın da “İzvestiya” gazetesinde Rusça yayınlanır. Qedrîcan, Celadet Bedirxan’ın 1932- 1951 yıllarında çıkardığı ”Hawar” ve “Ronahi” dergilerinde Kürtçe öykü ve şiirler yazmıştır. Bunların dışında 1943-1946 yılları arasında Kamuran Bedirxan’ın çıkardığı “Roja Nu” adlı dergide de Cîgerxwîn, Ahmet Nami, Kadri Cemil paşa, Nureddin Zaza, Osman Sabri gibi Kürt aydın ve yazarlarla beraber yıllarca yazı yazar.

Rus yazar George Grigory Petrov’un Fin halkının yaşamı, kültürü ve sorunları üzerinde yazmış olduğu “zambaklar ülkesinde” adlı kitabını önce Kürtçe’ye daha sonra da Arapça’ya çevirir. Bu çeviriden sonra Qedrîcan daha birçok yabancı eseri de Kürtçe ve Arapça’ya çevirmiştir.

Çağdaşları Kürt şairi Cegerxwîn'den Türk şairi Nâzım Hikmet'ten ve Rus şairi Vladimir Mayakovski'den etkilenir. 1972 yılında Şam'da hayata gözlerini yuman Qedrîcan Kürt aydınlanmasına ve edebiyatına bir sürü öykü, şiir ve çeviri eser bırakmıştır. Eserlerinden çok bilinmeyen ama önemli olduğunu düşündüğüm Moskova'ya giderken yaşadığı heyecanı anlattığı "Ez diçim Mosko" (Moskova'ya Gidiyorum) ve Büyük Ekim Devrimi için kaleme aldığı “Cejna Oktoberê ( Ekim Bayramı) şiirlerini sizlerle paylaşıyoruz.

***

Ez Diçim Mosko

bi agirê dilê zahîdekî diçe heca

bi hewêsa ewîndarê ber bi delala xwe ve diçe

bi arzûya zarokakî radipelike diya xwe dike

ez diçim mosko

devê min, dilê min her zereyê laşê min dikeve

her sê zarokên min li dora min dicivin

ji min diyariya mosko dixwazin

siwarê keştê bûm

teva pêncsad hevalî

her yek ji wan ji min bêtir heyecan

hinek ji wan ereb in

hinek jî çerkes, kurd û ermen in

lê hemû yek ziman û yekdil in

zimanê dostanî û aşitî

weke bira diçin mosko

strand, govend û dîlan

ji coş û xiroşa wan re

pêl û masiyê deryayê minêkar

bi vî ahengî em gêhiştin derdenil

paşê istembol

dîyar û bajarê nazim hîkmet

nazim hikmete zarok di vê dergûşê da

hat hejandin

diya wî ya mihîrban li wir

ji nazimê zarok re lorîya azadiyê dilûrand

dengê nazim hikmetê mezin li wir

li himber îstîbdadê kire gurmîn

lê îro ew dîyar hezîne

ji dûr ketine kurê xweyê fedakar, wefakar

ew dinale

di bin lingên emerîkan û niştimanfiroşan

em gîhiştin ewdîsiya

mehşera biratî

gûrûh-gûrûh xelk, jin, mêr, pîr û zaro

li bendê me bûn

mîna kerîya berx û miyan

em li ser hev keliyan

me hevdu hemêz dikir

me hevdu maç dikir

ji çavan hêsrên kêfxweşî û dilgeşî

dherîkîn ser rûyan

dengê "bijî aşitî û dostanî"

deçû ezmanan

ev hal li ser rê, li her bajarî

heta mosko wîsan bû

di nav welatekî bihûştin

însanê wek melekan

dil saf

dev bi ken, rû bi kenîn

nizanim çawan destên naziyên ehmaq

li van digeriya

xweş, paşê wan jî

lingê wan jî hate kişandin, ya

mucîze jî ev e

gava dijmin destê xwe

dirêjî vî welatî dikin

berxê vî welatî dibin şêr

ez gîhiştim mosko

bi germiya dilê zahîde gîhişte hecê

bi hewesa ewîndarê gîhişte

hembeza delala xwe

bi heyecana zarokî rapelka memikê diya xwe

ez gîhiştim mosko

***

Moskova'ya Gidiyorum

Hacca giden bir zahidenin gönlünde ki ateş ile

Yarine giden bir aşığın hevesiyle

Annesini emmeye çalışan bir bebeğin arzusu ile

Moskova’ya gidiyorum

Ağzım , yüreğim her zerresi bedenimin düşüyor

Üç çocuğum da etrafıma doluşuyor

Moskova’dan hediye istiyor

Gemiye bindim

Beş yüz arkadaş ile birlikte

Her biri benden daha heyecanlı

Bazısı Arap

Bazısı Çerkez, Kürt ve Ermeniler

Fakat hepsi tek dil tek yürek

Kardeşliğin ve dostluğun dili

Kardeş gibi

Moskova’ya gidiyoruz

Şarkılar oyunlar ve halaylarla

Coşkularına ve heyecanlarına

Denizin balığı ve dalgası minnettar

Bu ahenkle yetiştik boğaza

Sonra İstanbul

Nâzım Hikmet’in şehri ve memleketi

Çocuk olan Nâzım bu beşikte sallanıldı

Annesi Mihriban burada

Çocuk Nâzım’a özgürlük şarkılarını söylüyordu

Büyük Nâzım Hikmet’in sesi

İstibdatın karşısında burada yankılandı

Fakat bugün bu memleket hazindir

Uzaklaşmasından dolayı fedakar evladının

İnliyor

Amerikan ve yurdunusatan işbirlikçilerin

Ayakları altında

Odessa’ya yetiştik

Kardeşliğin mahşeri

Güruh-güruh halk,kadın , erkek , yaşlılar ve çocuklar

Bizi bekliyorlardı

Sürüsü gibi koyunların ve kuzuların

Birbirimizle kaynaştık

Birbirimizi kucaklıyorduk

Birbirimizi öpüyorduk

Gözlerden sevinç ve mutluluk gözyaşları

Süzülüyordu yanaklara

“Yaşasın özgürlük ve kardeşlik” sesi

Gökyüzüne yayılıyordu

Bu durum

Bütün yol boyunca

Bütün şehirlerde Moskova’ya kadar böyleydi

Cennet gibi bir ülkenin içinde

Melek gibi insanlar

Saf temiz yürekleri

Yüzleri tebessüm ediyor , gülüyor

Bilmiyorum nasıl ahmak nazilerin eli

Bunlara bulaştı

Hoş sonra onlarında

Eli ayağı çektirildi ya

Mucizede odur işte

Düşman elini bu ülkeye uzattığında

Kuzuları bu ülkenin birer aslan kesilir

Moskova’ya vardım

Sıcaklığıyla kalbinin hacca varmış bir zahidenin

Hevesiyle yârinin kucağına varmış bir aşığın

Annesini emen bir çocuğun heyecanıyla

Vardım Moskova’ya

Şiir : Qadrî Can

Çeviri: Fidel Ferit

***

Cejna Oktoberê

Di welatê Qeyseran, tam çel û sê sal berê

Gûr bû bi destê Lenîn şoreşa Oktoberê

Mîna pêlê deryayê rêncber, pale, cefakêş

Di destan ala Marks, Lenînê mezin li pêş

Ajotin ser kele û bedenê ji hezar sal

Bi çakûç û dasên xwe dengê topan kirin lal

Ew kozikên ji pola bi dû hev hilweşiyan

Ser cendekê xwînmêjan gurûhê gel meşiyan

Ji destê zadegana gelê dîl giş aza bûn

Bi vê cejnê rêncberê cîhanê hemî şa bûn

Bi tîrêja Oktober gelek welat çirisîn

Ji rojava,rohelat,hetanî Kûrya û Pekîn

Di dojeha Qeyseran bi rastî çêbû buhuşt

Hêv, stêrê renge sor bi ezman re gihîşt

Di bablîska Otom û di van salê hêvên sor

Fîrewnek ji nav mûmya serê xwe rakir ji gor

Mîna bav û kalê xwe, wî jî da ser rêya xwîn

Di sînga Misr û Sûrye ve kir sed hezar birîn

Azadîxwazê welat ev bûne sê zibistan

Avêtiye zindanê Fîrewnê axirzeman

Destê pak kelem çêkir, serê aza bi mîr kir

Serencema Hîtler û Musûlînî ji bîr kir

Emê îro pîrozkin ji nav dîwarê stûr,

Cejna Oktobera xwe, xelas nêzîke ne dûr.

***

Ekim Bayramı

İmparatorluklar ülkesinde tam kırk üç yol önce

Yeşerdi eliyle Lenin’in büyük Ekim devrimi

Ellerinde Marks’ın bayrağı

Yüce Lenin’in önderliğinde

İşçiler, çiftçiler, cefa çekenler

Denizlerin dalgası gibi

Saldırdılar binlerce yıllık kalelere, surlara

Kestiler seslerini topların orak çekiçleriyle

Birer birer yıkıldı çelikten sığınaklar

Kanemicilerin leşlerini geçerek, yürüdü işçiler

Kurtarıldı burjuvazinin elinden

Şad oldu bu bayramla yeryüzündeki bütün işçiler

Batıda, doğuda, Kore’ye , Pekin’e kadar

Ekim bayramının ışığı ile aydınlandı çoğu ülke

İmparatorluk cehenneminden, bir cennet yaratıldı

Ay, yıldız kızıl renk gökyüzüyle birleşti.

Otonomi fırtınasında ve bu kızılın umutlu yıllarında

Mumyaların arasından bir Firavun

Kaldırdı başını mezardan

Düştü kanlı yollara

Tıpkı babası ve dedesi gibi

Binlerce yara açtı

Mısır ve Suriye’nin kalbinde

Üç kış oldu ülkenin yurtseverleri

Ahirzaman Firavun’un zindanındalar.

Saf temiz elleriyle yeni bir dünya kurdular

İşçileri iktidara getirdiler

Hitler ve Mussolini’nin vahşetlerini unutturdular

Bugün kalın duvarların ardında kutlayacağız

Ekim bayramımızı, Kurtuluş yakındır uzak değil.

Şiir : Qedrî Can

Çeviri : Fidel Ferit