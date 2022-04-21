PYD'den Barzani'nin partisine: Türkiye ile ilişkilerine son ver

TSK'nin Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonuna Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini'nin destek verdiğini savunan Suriye'deki PYD, Barzani'nin partisi KDP’ye "Türkiye ile ilişkilerine son ver" çağrısı yaptı.

Açıklamada, Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS), "Türkiye'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) işbirliğiyle yaptığı saldırılara karşı çıkmak yerine, bürolarını PYD'nin yaktığını iddiasında bulunduğu" belirtilirken, "Her zaman düşmanın dilini kullanıyor ve aynı tavrı sergiliyorlar. ENKS, şimdiye kadar Suriye’nin birçok bölgesini işgal eden işgalci Türk devletine karşı bir açıklama yapmamış ve hala da İtilaf’ın bir parçasıdır. Devrime öncülük etmiş ve binlerce şehit vermiş bir partiye saldırmak büyük bir ayıptır. ENKS Genel Sekreteri, ENKS’nin Kürt halkına yönelik düşmanca politikaları desteklemek yerine, halkının yanında durup milliyetçi tepkiler göstermeliydi. KDP’ye Türk devletiyle ilişkilerine son verme çağrısında bulunmalıydı" denildi.