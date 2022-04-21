Peşmerge Bakanlığı'ndan TSK operasyonuna ilişkin açıklama: 'Asılsız, reddediyoruz'

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği PKK operasyonuna Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin de destek verdiği öne sürülmüş, bu iddianın ardından Suriye'de PYD kontrolündeki Rojava'da Barzani yanlısı parti ve kurumların binaları ateşe verilmişti.

Gelinen son duruma dair Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

“Türk ordusunun Kürdistan Bölgesi’ndeki sınır bölgelerinde başlattığı operasyonun ardından bazı sorumsuz basın organları, Kürdistan Peşmergelerinin operasyona katıldığı veya destek verdiği yönünde iftiralara yer verdi" denilen açıklamada, "Peşmerge Bakanlığı olarak tüm bu iddiaları reddediyor ve Peşmerge güçlerinin hiçbir şekilde operasyona katılmadığını ve harekete geçmediğini beyan ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Rudaw'da yer alan habere göre, açıklamada, "Peşmerge her zaman olduğu gibi savunma mevzilerindedir, duyarlıdır ve hiçbir yerleşim yerinin çelişkili tarafların kendi sorunlarını halletmek için nüfuz alanı yapılmasına izin vermeyecektir. Çünkü Kürdistan halkı uzun yıllardan beridir bölgesel çekişmelerin bedelini ödüyor ve büyük zararlar görüyor" denildi.

Operasyondan birkaç gün önce Mesrur Barzani İstanbul'a gelip Erdoğan'la görüşmüş, bu görüşmenin ardından operasyon konusunda ortak hareket edildiği öne sürülmüştü.