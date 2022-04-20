Barzani partisinin büroları yakılmaya devam ediyor

Barzani destekli Kürdistan Demokratik Partisi-Suriye'nin (PDK-S) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) Kobani'deki büroları yakıldı.

PDK-S üyesi Müslüm Muhammed, ofislerin yakılmasına ilişkin “Kobani’de PDK-S ve ENKS’nin ofislerine saldırı yapıldı ve ofisler yakıldı” ifadesini kullandı. ENKS Başkanlık Konseyi üyesi Süleyman Oso, Rûdaw’a konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kobani’de PDK-S, ENKS ve Kürdistan Birlik Partisi-Suriye’nin ofisleri yakıldı. Bizi korkutmaya çalışıyorlar” dedi.

Daha önce de Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin PYD kontrolündeki Rojava’daki iki bürosu ateşe verilmişti.

Barzani'ye bağlı parti ve örgütlere yönelik Rojava'daki baskınların nedeni, TSK'nın Irak'ın kuzeyine başlattığı operasyon ve bu operasyona Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin verdiği destek olarak gösteriliyor.