Putin'le görüşme sonrası Nehammer'den ilk açıklama: Zorluydu

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekatın ardından ilk kez bir AB üyesi lideri Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme yaptı.

Bugün Moskova'ya giden Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Putin'in görüşmesinin yaklaşık 75 dakika sürdüğü belirtildi.

Nehammer görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Moskova ziyaretinin "dostane olmadığını" söyledi. Avusturya Şansölyesi, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde Buça ve diğer kentlerindeki "savaş suçları"nı gündeme getirdiğini kaydetti. Avusturya medyasının aktardığına göre Nehammer görüşmede "tüm bunların sorumlularının hesap vereceğini" dile getirdi.

Nehammer, Putin'in Novo-Ogaryovo'daki resmi konutunda yaptığı görüşmeye ilişkin "doğrudan, açık ve zorlu" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Nehammer, Putin'e AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının yürürlükte kalacağını ve hatta sertleşeceğini söylediğini belirtti.